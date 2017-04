"One Direction" الرابح الأكبر في حفل جوائز MTV

حصدت فرقة "One Direction" العالمية النصيب الأكبر من جوائز حفل "MTV" الأوروبي لعام 2014، الذي أقيم في اسكتلندا.

وتلقى فريق "One Direction"، الذي لم يستطع حضور الاحتفال، جائزته عبر الأقمار الاصطناعية، بعد أن فاز بـ3 جوائز، دفعة واحدة، وهي: "أفضل فريق بوب"، "أفضل أداء حيّ"، و"الأكثر جماهيرية".

بدورها، حصلت Nicki Minaj، التي أبهرت الجمهور بأداء مجموعة من أشهر أغنياتها خلال الاحتفال، على جائزة أفضل مغنية "Hip-Hop" .

أما Ariana Grande فقد نالت جائزتين هما "أفضل أغنية" عن "Problem" و"أفضل مطربة".

يُذكر أن الاحتفال قد تخلّله الكثير من الوصلات الغنائية لعدد من النجوم، من بينهم: Ariana Grande و Charli XCX ، Kiesza و Nicki Minaj.

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين:

Biggest Fans Award:One Direction

Best Song: “Problem” – Ariana Grande

Breakout Rock Group: Royal Blood

Best Pop: One Direction

Best Song with a Message: “Pretty Hurts” – Beyonce

Best Hip-Hop: Nicki Minaj

Best Male: Justin Bieber

Best Rock: Linkin Park

Best Live: One Direction

Best Worldwide Act: Bibi Zhou

Best Look: Katy Perry

Best Female: Ariana Grande

Best New EMA: 5 Seconds of Summer

Best Alternative: 30 Seconds To Mars

Best Video: Katy Perry ‘Dark Horse’

Best Push Act: 5 Seconds Of Summer

Best World Stage: Enrique Iglesias

Best Song With A Message: Beyonce – “Pretty Hurts”

Best Electronic: Afrojack