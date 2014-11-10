كيم كردشيان تنال رضى جينيفر لوبيز

برغم أنّ الكثير من النجمات لا يُحبّذن إنشاء صداقة مع نجمة تلفزيون الواقع، Kim Kardashian، كما هو الحال مع Beyonce و Angelina Jolie، فإنّ Kim استطاعت أن تنال رضى النجمة العالمية Jennifer Lopez.

فقد أبدت زوجة النجم Kanye West اهتماماً بمعرفة خبايا وتفاصيل حياة النجمة Jennifer Lopez، إذ أقدمت على شراء نسخة من كتابها True Love.

بدورها، أعربت Jennifer عن سعادتها بهذه الخطوة، فوجّهت رسالة شكر إلى Kim عبر حسابها في موقع Instagram، كاتبة: "شكراً Kim Kardashian على شرائك كتابي".

يُذكر أنّ الكتاب، الذي يحمل عنوان " True Love"، صدر في 4 نوفمبر الجاري بنسختين، إحداهما باللغة الإسبانية والأخرى بالإنجليزيّة، وهو يحوي مذكّرات Jennifer Lopez اليوميّة، وتفاصيل خاصّة عن علاقتها بزوجها السابق Marc Anthony.