هل بدأت الخلافات بين جورج وسوف وزوجته الجديدة؟

بيروت: سيدتي نت

لم يكد يمضي على إعلان زواج الفنان جورج وسوف وبطلة الراليات القطرية ندى زيدان أشهر قليلة، حتى بدأت أحاديث تتردّد عن وجود خلافات بينهما، إلى درجة أنّ البعض تحدّث عن احتمال كبير لحصول انفصال فجائيّ، مثلما كانت الحال حين تمّ زواجهما فجأة.

مصادر خاصّة لـ"سيدتي نت" ردّدت أن ليس لدى جورج وسوف أيّ حسابات في حياته، لأنّه يعمل ببساطة وفق ما يُرضيه، غير آبه بالنتائج أو بألسنة الناس أو بردّات الفعل. فالوسوف شخصيّة فنيّة خاصّة، وذو عقليّة مختلفة عن كافة الفنانين، ولا أحد يقف على ميزانه للأمور، لأنّه يزين الأمور بمكيال واحد هو راحة باله. فهل أدركت ندى زيدان ـ بحسب هذه المصادر ـ في قرارة نفسها، قبل إقدامها على الزواج بجورج وسوف، بأنّها ستتزوّج رجلاً بهذه المواصفات؟! فشاليمار، زوجته الأولى، استطاعت على مدار ثلاثين عاماً التأقلم مع شخصيّة جورج وسوف، ونجحت في مكان، وأخفقت في أمكنة أخرى. لكنّها بقيت هي زوجة النجم البعيدة عن الإعلام وعن الظهور تحت الأضواء. وقد أفادت هذه المصادر "سيدتي نت" بأنه بعد إعلان ندى زيدان زواجها وجورج وسوف، ومكوثها في بيت أهله في "كفرون"، في سوريا، بدأت الخلافات بينهما بشكل يوميّ. ويتردّد أنّ جورج وسوف كان طوال وجود ندى إلى جانبه بحالة عصبيّة ومتوتراً طوال الوقت، ولا تهدأ سريرته إلا عند غيابها عنه. وآخر خلاف له معها كان منذ حوالى 20 يوماً، ممّا دفع بجورج وسوف إلى إرسال ندى بسيّارة أجرة من قريته "كفرون" إلى مطار بيروت وحيدة، بلا مرافقين، كما لم يعمد إلى إرسالها بسيّارته الخاصة. ثمّ سافر برفقة ابنه وديع إلى السويد لاستكمال علاجه الفيزيائيّ. لكنّ إصرار ندى على البقاء إلى جانب الوسوف دفعها إلى اللحاق به في السويد ومصالحته والبقاء إلى جانبه. هذه الحياة الزوجية، التي يعيشها جورج وسوف وندى زيدان، هل ستكون مدّاً وجذراً ـ كما يتردّد ـ على رمال زواج قد تكون متحرّكة أم ستكون مرحلة خلافات وتنتهي؟!