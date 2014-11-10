أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Jared Leto مرشّح لتأدية دور The Joker

Google+ Print
Jared Leto مرشّح لتأدية دور The Joker Jared Leto مرشّح لتأدية دور The Joker

الإثنين 10-11-2014 16:07

ما زال المخرج David Ayer يبحث عن الممثلين المناسبين لتأدية دور البطولة في فيلمه المقبل Suicide Squad المقتبس عن قصص مصوّرة تملكها شركة DC Comics. فبعد طرح مجموعة من الأسماء مؤخراً أمثال Ryan Gosling و Tom Hardyو Margot Robbie و Will Smith، يبدو أن المخرج رشّح أيضاً الممثل Jared Leto لتأدية دور The Joker في هذا الفيلم وهو بصدد القيام بمحادثات مع الممثل لإقناعه بالمشاركة في بطولة الفيلم. Suicide Squad هي قصص مصوّرة من ابتكار الثنائي Robert Kanigher و Ross Andru تمّ نشرها للمرة الأولى عام 1959 وتضم مجموعة من الأشرار أذكر منهم Deadshot وKiller Frost وPoison Ivy وDeathstroke. يذكر أن الفيلم قد حدد موعد إطلاقه في الصالات العالمية في الخامس من أغسطس عام 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي