Jared Leto مرشّح لتأدية دور The Joker

ما زال المخرج David Ayer يبحث عن الممثلين المناسبين لتأدية دور البطولة في فيلمه المقبل Suicide Squad المقتبس عن قصص مصوّرة تملكها شركة DC Comics. فبعد طرح مجموعة من الأسماء مؤخراً أمثال Ryan Gosling و Tom Hardyو Margot Robbie و Will Smith، يبدو أن المخرج رشّح أيضاً الممثل Jared Leto لتأدية دور The Joker في هذا الفيلم وهو بصدد القيام بمحادثات مع الممثل لإقناعه بالمشاركة في بطولة الفيلم. Suicide Squad هي قصص مصوّرة من ابتكار الثنائي Robert Kanigher و Ross Andru تمّ نشرها للمرة الأولى عام 1959 وتضم مجموعة من الأشرار أذكر منهم Deadshot وKiller Frost وPoison Ivy وDeathstroke. يذكر أن الفيلم قد حدد موعد إطلاقه في الصالات العالمية في الخامس من أغسطس عام 2016.