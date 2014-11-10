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من هي الفنانة التي أرسلت هدية إلى طالبة "ستار أكاديمي" ابتسام؟

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من هي الفنانة التي أرسلت هدية إلى طالبة "ستار أكاديمي" ابتسام؟ من هي الفنانة التي أرسلت هدية إلى طالبة "ستار أكاديمي" ابتسام؟

الإثنين 10-11-2014 19:30

يبدو أنّ طالبة الموسم الحالي من "ستار أكاديمي" ابتسام تسكت، حتى وهي داخل أسوار الأكاديمية في لبنان، تمكنت من إنشاء صداقات قوية مع النجوم المغاربة، لا بل أنّ بعضهم أصبحوا يتابعونها عن كثب.
ولم يتوقف الأمر عند الرسائل في ليلة " السوشيال ميديا "، كما فعلت أسماء المنور وسعد المجرد وهدى سعد وغيرهم سابقاً، بل تطور الأمر إلى إرسال هدايا .
وكانت دنيا باطما أول المرسلين حيت أهدت للمغربية ابتسام " قالب حلوى " عليها صورتها وعدة أعلام مغربية، ولم يتردد جمهور ابتسام في شكر خريجة "أراب أيدول" على هديتها " المميزة " كما وصفوها .
دنيا بدورها ردت على كل رسائل الشكر و أكدت أنّ ابتسام تستحق كل التشجيع .

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سيدتي