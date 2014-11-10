شابي: أتطلع لزيارة مصر.. أتذكر أبو تريكة وزيدان أمام البرازيل

صرح شابي هرنانديز نجم برشلونة انه سيقوم بزيارة لمصر بدعوة من شركة بالم هيلز للتعمير من 19- 23 من شهر ديسمبر المقبل للإشراف على اكبر معسكر لتدريب الناشئين المصريين فى كرة القدم فى نادى بالم هيلز بمدينة 6 اكتوبر.

وأكد شابي في مؤتمر صحفي عالمي عقده يوم الاثنين في استاد برشلونة " كامب نو" أن أفراد عائلته و15 مدربا معتمدا من نادى برشلونة سيأتوا معه في زيارته لمصر، وذلك في إطار الشراكة الموقعة مع شركة بالم هيلز للتعمير.

وقال شابي " أتطلع لزيارة مصر وتدريب الناشئين الجدد (500 طفل) على القواعد للعبة كرة القدم، وذلك من خلال إقامة معسكر مكثف يستمر لمدة 5 أيام في نادى بالم هيلز بـ 6 أكتوبر الراعي الرسمي لزيارتي لمصر."

وتابع "أتذكر مواجهة مصر والبرازيل في كأس القارات، وأتذكر محمد أبو تريكة ومحمد زيدان".

وقال طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي المشارك لبالم هيلز للتعمير الشركة الراعية للمعسكر "ان استضافة نادى بالم هيلز لمعسكر التدريب الذى سيقيمه اللاعب شابي فى مصر يعد جزء من سعى بالم هيلز للترويج عالمياً لمصر من خلال استضافة وتنظيم الأحداث الكبري ذات البعد الدولي، فشابي صانع ألعاب عالمي له جمهوره ومحبيه بالإضافة إلى كافة وسائل الاعلام العالمية الذين يتتبعون أخباره في أي مكان، مما سيجعل من مصر محط أنظار العالم".

وأضاف طارق عبد الرحمن "ان الاتفاق الذى وقعته بالم هيلز لاستضافة معسكر شابي الكروى يعكس شعارها (بنبني وبنكمل) الذى تتبناه ليس فقط على مستوى التطوير العقارى ولكن على كافة المستويات خاصاً البعد التنموى والاجتماعى المتمثل فى خلق بيئة صحية لرسم مستقبل واعد للأجيال القادمة، والذي يهتم برسم مستقبل واعد أمام الناشئ المصري الذي نحرص علي اكتسابه أفضل المهارات والخبرات العالمية".

كما صرح خالد بيضون الرئيس التنفيذى لشركة بوك يور ستار المنظم للمعسكر "هذا المعسكر سوف يقدم تجربة فريدة لمن لديهم الموهبة لتعلم اصول لعبة كرة القدم من واحد من افضل صانعى الالعاب فى العالم فى التاريخ المعاصر لكرة القدم".

وأضاف بيضون "رؤية والاحتكاك باللاعب شابي هو حلم لكل ناشئ يعشق كرة القادم حيث سيقوم بإعطاء فرصة لجميع الناشئين لإظهار مواهبهم امامه فى اختبار لاختيار الافضل منهم للانضمام لأكاديمية برشلونة لكرة القدم".

ومن جانبه صرح نيلو لوكاس الرئيس التنفيذى لشركة ديون للرياضة المسؤولة عن الترويج لشابي "اقامة هذا المعسكر التدريبى فى مصر هو جزء من استراتيجية الشركة لنشر الثقافة الرياضية فى الدول الناشئة فى الشرق الاوسط ونخطط لإقامة المزيد من هذه المعسكرات فى دبى والمملكة العربية السعودية فى الفترة القادمة".

وأضاف نيلو لوكاس "شابي واحد من افضل صانعى الالعاب فى جيله ونفخر برغبته فى مساندة ونشر ثقافة لعبة كرة القدم بين ناشئي دول الشرق الاوسط".

سيشمل المعسكر التدريبى الذى يقام فى نادى بالم هيلز توعية النشأ بأفضل خطط التدريب الكروى وتنمية قدراتهم التكتيكية والفنية وخلق اللعب بروح الفريق الواحد بالإضافة الى تعلم اخلاقيات اللعب والعادات الغذائية السليمة للمحافظة على صحة اللاعبين.