الصحة تطلق مبادرة "مراكز الرعاية الصحية الأولية صديقة للطفل"

أطلقت وزارة الصحة مبادرة " مراكز الرعاية الصحية الأولية صديقة للطفل " التي نظمتها لجنة دعم الرضاعة الطبيعية بمنطقة دبي الطبية وتستهدف تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية .

وتأتي هذه المبادرة ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة 2014 – 2016 بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع و تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية الذي يقام خلال الفترة من الثامن إلى 11 نوفمبر من كل عام .

وأكد ناصر البدور مدير منطقة دبي الطبية في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إطلاق المبادرة ضرورة منح الأطفال الحق في التنشئة الصحية واضطلاع المجتمع بواجبه تجاه هذه الشريحة .. مشيرا إلى دور هذه المبادرة في تعزيز الوعي لدى كل العاملين في المؤسسات الصحية لأهمية توفير جميع الوسائل لدعم الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية .

وأضاف أن الرضاعة الطبيعية ذات أهمية بالغة لصحة الطفل والأم المرضعة على حد سواء بدنيا ونفسيا ووقائيا..غير ان هناك أقل من 40 بالمائة عالميا من الرضع دون سن ستة أشهر يغذون بلبن أمهاتهم فقط وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال البدور إنه تم اطلاق هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى زيادة الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية و مواكبة لتوصيات المنظمات الطبية والصحية العالمية والجمعيات الطبية المتخصصة بالأطفال لتشجيع الرضاعة الطبيعية على الأقل لمدة الستة اشهر الأولى من حياة الطفل وكلما كانت مدة الرضاعة نحو عامين كانت النتائج أفضل .

ومن جهتها قالت الدكتورة لطيفة العوضي أخصائية رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة أن لجنة دعم الرضاعة الطبيعية تضم أعضاء من كل القطاعات التي تقدم الرعاية الصحية للأم و الطفل بما فيها إدارة الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية ومستشفى البراحة.

وأوضحت أنه يوجد بالدولة نحو عشر مستشفيات صديقة للطفل معتمدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .. منوهة بأن هذه المبادرة تهدف إلى جعل مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة دبي الطبية مراكز صديقة للطفل حتى 2017.