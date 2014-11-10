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مرتضى يتهم مالك المصري اليوم بتحريض الصحفيين ضده

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مرتضى يتهم مالك المصري اليوم بتحريض الصحفيين ضده مرتضى يتهم مالك المصري اليوم بتحريض الصحفيين ضده

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك احترامه للصحافة ووسائل الإعلام، ولكنه في نفس الوقت اتهم بعض الصحفيين بشن حملة ضده وضد النادي.

وشهد نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا لمرتضي منصور بحضور عدد قليل من الصحفيين بعد قرار نقابة الصحفيين بمقاطعة رئيس الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد دخل في خلاف كبير مع أحد الصحفيين مؤخرا بعد حوار أجراه مع عمر جابر لاعب الزمالك تسبب في أزمة بين اللاعب وناديه، مما جعل رابطة النقاد الرياضيين تفعل قرار منع نشر أخبار عنه.

وأوضح مرتضي خلال المؤتمر الصحفي انه قدم بلاغات ضد المتطاولين للنائب العام ونقيب الصحفيين والذي لم يفعل شيء معهم.

وأشار إلى أن النادي سيقاطع أي جريدة تقاطع رئيسه، مؤكدا أنها حملة شرسة ضد النادي لإيقاف مسيرة نجاحه الحالية كأكبر نادي في الشرق الأوسط.

وحسبما أشارت النشرة الإعلامية لنادي الزمالك، فأن اجتماع سري دار بين مرتضي منصور والصحفيين أذاع من خلاله محادثة صوتية بينه وبين صلاح دياب مالك جريدة "المصري اليوم" والذي قام بسب رئيس نادي الزمالك بألفاظ نابية وسب النادي.

ولم يتسن لـFilGoal.com التأكد من صحة ما دار في المكالمة، لعدم حضور مراسلنا للمؤتمر الصحفي.

إلى جانب إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح وقام بتهديد رئيس نادي الزمالك بالتربص له، وأنه لن يتركه وسيستغل نفوذ جريدته ضد نادي الزمالك ورئيسه -بحسب النشرة الإعلامية-.

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