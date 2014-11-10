بدء صرف دعم القطن من بنك القرية فى مختلف المحافظات بـ1400جنيه للفدان

كلف الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنك التنمية والائتمان الزراعي (بنك القرية)، بالبدء الفوري في صرف دعم القطن للمزارعين، والذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ1400 جنيه للفدان الواحد.

وقال البلتاجي، في تصريح له اليوم الإثنين، إن تكليف البنك شمل بدء الصرف فورا من جميع فروعه في القرى، مشدداً على جميع مديري مديرات الزراعة ف محافظات زراعة القطن بضرورة الإسراع في تسليم كشوف حصر القطن للبنوك.

من جهته، أكد المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أنه ملتزم بتنفيذ توجيهات الوزير بصرف الدعم البالغ 525 مليون جنيه لمزارعي القطن في مصر دون انتظار وصول المبلغ من وزارة المالية.

يذكر أن وزارة الزراعة أجرت حصرا شاملا لمستحقي الدعم من مزارعي القطن بعد موافقة الرئيس السيسي علي تقديم دعم يصل إلي 1400 جنيها للفدان الذي تمت زراعته بالقطن، لتعويض الفلاحين عما تعرضوا له من خسارة بسبب تراجع الطلب على القطن المصري.

وأوضح البلتاجي ، أن القطن المصري في الماضي ومنذ 20 سنة كان يقف له الجميع “تعظيم سلام” بسبب زيادة الطلب عليه في السوق العالمي، بينما انخفض الطلب العالمي في الوقت الحاضر علي الأقطان فائقة الطول والأقطان طويلة التيلة وذلك بسبب التقنيات الحديثة واختراع آلات غزل لرفع جودة الأقطان قصيرة التيلة مثل الطويلة بالإضافة إلي محاولة الحكومة التدخل لدي شركات الغزل الحكومية لشراء القطن المصري لحل مشاكل التسويق نهائيا.

أ ش أ