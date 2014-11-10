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بنجر السكر بديلا للدم البشري

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بنجر السكر بديلا للدم البشري بنجر السكر بديلا للدم البشري

أرشيفية

اكتشف علماء أن البروتين الموجود في بنجر السكر، يمكن أن يستخدم كبديل للدم البشري.

كما هو معروف، فإن الهيموغلوبين هو بروتين يحتفظ بالأوكسجين في الدم، وقد اتضح للعلماء أن التركيب الكيميائي لهيموغلوبين الإنسان يشبه جدا البروتين الموجود في بنجر السكر (الشمندر).

يحاول العلماء حاليا التأكد من إمكانية تغير البروتين النباتي بحيث يصبح قادرا على العمل في أنسجة جسم الإنسان بصورة طبيعية. وحسب قول أحد الباحثين، سيستغرق هذا العمل حوالي 3 سنوات، وسيكون هذا عملا مثيرا وطويلا.

كما اتضح لعلماء من جامعة لوند السويدية حسبما ذكرت صحفية ” روسيا اليوم” الإلكترونية أن الهيموغلوبين يلعب دورا مهما في نمو النباتات، وحسب قولهم فإن الهيموغلوبين الموجود في بنجر السكر شبيه بنسبة 50 – 60 بالمائة بالهيموغلوبين الموجود في دم الإنسان.

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