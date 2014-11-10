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تخلصي من دهون الأرداف بالفجل الأبيض

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تخلصي من دهون الأرداف بالفجل الأبيض تخلصي من دهون الأرداف بالفجل الأبيض

أرشيفية

يعتبر الفجل الأبيض من الخضروات الغنية بالمكونات المفيدة للجسم، كما أن أوراقه غنية بالفيتامينات والمعادن والفوليك، والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها، وينصح به الأطباء منذ القدم لإزالة السموم من الجسم، ويمكن تناول الفجل الأبيض نيئا أو مطبوخا، ووضعه في السلطات أو الشوربات وللزينة ويقدم للتسلية أيضاً.
> وأشارت آخر الدراسات في بريطانيا التي أجريت لتحديد تأثير الخضراوات المختلفة على نسبة السكر بالدم، وخلصت إلى أن الفجل هو أكثر الخضراوات التي أدت إلى خفض نسبة السكر بالدم.
> ولفتت الدراسة إلى أن للفجل الأبيض فوائد جمة منها:
> • يعمل على إذابة من مختلف أنحاء الجسم وخصوصا الأرداف.
> • يساعد في تنظيم عملية الهضم ويسرع في حرق الدهون والسعرات الحرارية.
> • ينظم ويخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم.
> • يقي من جميع أنواع أمراض السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين c.
> • يحافظ على الخلايا السليمة في الجسم، وينظم وظيفة عمل القلب والكلى لاحتوائه على الحديد.
> • مقوٍّ للجلد والشعر والأظافر لاحتوائه على الحديد.
> • يساعد في التخلص من نزلات البرد والتهابات الحلق والسعال.
> • يساعد في حماية خلايا الدم، ويطرد السموم من الجسم.
> • ينظم عمل الجهاز الهضمي، ويلين المعدة ويقي من الإمساك.
> • يزيد البشرة نضارة وحيوية ورونقاً لاحتوائها على فيتامين c.
> • يحافظ على رطوبة الجلد ويطهر البشرة.
> • يساهم في علاج مشاكل الجلد مثل جفاف البشرة والوجه والطفح الجلدي والتشققات وغيرها.
> • يمكن استخدامه في علاج لدغات الحشرات مثل النحل والدبابير، يتميز بخصائص مضادة للدغ، وينصح بوضع عصير الفجل على الجزء المصاب من الجلد.
> • يساهم الانتظام في تناول الفجل باستعادة القوة الجنسية وتعزيزها، وذلك بتناول بذور الفجل الجافة يومياً وذلك نقلًا عن موقع “ياهو”.

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