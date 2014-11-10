تعلمي كيف تتعاملين مع شعرك

سواء كنت من صاحبات الشعر الصحي أو غير ذلك، فهناك بعض النصائح المهمة التي عليك اتباعها عند التعامل مع شعرك، وذلك للحفاظ عليه جميلا وجذابا دون جهد كبير.

لكي تتعاملي بطريقة صحيحة مع شعرك، عليك أولا أن تتعلمي كيف تحبينه، فسواء كنت من صاحبات الشعر الكيرلي بطبيعته أو الشعر المفرود فحاولي تقبل هذه الطبيعة لأنه من المستحيل تغيير طبيعة الشعر على الدوام، ولكن يمكنك فعل ذلك من حين لآخر على سبيل تغيير شكل شعرك، وتأكدي أن طبيعة شعرك هي الملائمة لوجهك، فقط مع بعض العناية ستصبح الأمور كما تتمنين.

تعاملي مع شعرك حسب طبيعته وليس عكسها:

> لكي يكون شعرك في أبهى صوره، تعاملي معه وفقا لطبيعته وليس عكسها، فمثلا إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي، فتعلمي العديد من التصفيفات التي تصلح مع الشعر الكيرلي بحيث تزيدي من جماله وجاذبيته، ولا مانع من الاستمتاع بشعر مفرود في بعض المناسبات، ولكن بالتأكيد بدون مبالغة، حتى لا تضطري إلى تعريضه للحرارة للدرجة التي تتسبب في إيذائه، ونفس المعاملة بالنسبة للشعر المفرود،الذي يمكن تصفيفه بأكثر من طريقة، مع عمل بعض التمويجات به من وقت لآخر على سبيل التغيير.

> تعرفي على طبيعة شعرك:

> يعتبر التعرف على طبيعة شعرك هو الخطوة الأولى لمعرفة كيفية التعامل معه، فمثلا إذا كنت من صاحبات الشعر الخفيف المفرود، فابتعدي عن استخدام درجات الحرارة العالية أثناء تصفيف شعرك، والعكس أيضا، ومثلا إذا كنت من صاحبات الشعر الجاف، فتجنبي الغسيل اليومي لشعرك، على عكس الشعر الدهني، والذي يحتاج في كثير من الأحيان إلى غسيل يومي.

> استعملي المستحضرات المناسبة لطبيعة شعرك:

> تعلمي اختيار مستحضرات التصفيف المناسبة لطبيعة شعرك، فمثلا إذا كنت من صاحبات الشعر المفرود والخفيف إلى حد ما، فيمكنك استعمال أنواع الاسبراي التي تضفي حجما على الشعر، أما إذا كنت من صاحبات الشعر الدهني فيعتبر الشامبو الجاف من أنسب المستحضرات بالنسبة لك، وبالنسبة لصاحبات الشعر الكيرلي فيمكنهن استخدام الكريمات التي تساعد على تمويج الشعر، ومع التجربة ستجدين أن هناك ماركات من المستحضرات أفضل من غيرها، والتي يمكنك المداومة على استعمالها.

> تجنبي المبالغة في تصفيف شعرك:

> كثيرا ما تصففين شعرك بأدوات التصفيف الحرارية، مثل مجفف الشعر الكهربائي ومكواة فرد الشعر ومكواة الشعر الكيرلي، بحيث لا تحصلين في النهاية على النتيجة التي تتمنينها، مما يضطرك إلى إعادة تصفيف شعرك فتكون النتيجة أسوأ بكثير، لذلك تجنبي دائما المبالغة في استخدام أدوات التصفيف الحرارية، وحاولي معالجة الأمر باستخدام بعض الإكسسوارات الرقيقة، وذلك حتى لا يتلف شعرك.

> أشياء أساسية لشعرك احتفظي بها في حقيبة يدك:

> هناك بعض الأشياء الضرورية التي يجب عليك الاحتفاظ بها في حقيبة يدك، مثل فرشاة الشعر مشابك الشعر الصغيرة والبندانات والتوك المطاطية وزجاجة صغيرة من اسبراي تثبيت الشعر وزجاجة صغيرة من الشامبو الجاف، حيث تساعدك هذه الأشياء في الحفاظ على جمال شعرك طوال اليوم مع الاستعداد لأي ظرف طارئ قد يحدث خلال اليوم.

> تعلمي بعض التصفيفات الجديدة:

> كثيرا ما تشعرين بالملل من مظهر شعرك المعتاد، وفي نفس الوقت لا يكون لديك فكرة كافية عن عمل بعض التجديدات به، ويمكنك في هذه الحالة تعلم بعض التصفيفات الجديدة المناسبة لطبيعة شعرك، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال الفيديوهات الموجودة على موقع يوتيوب، والمنتديات النسائية ومواقع العناية بالشعر، كما يمكنك قص شعرك بطريقة تناسب وجهك، أو صبغه بلون قريب من لون شعرك الطبيعي حتى يظل مظهرك طبيعيا ورقيقا وذلك نفلًا عن موقع “ياهو”.