جائزة الشيخة لطيفة تطلق المنظومة الحوارية "محمد بن راشد فارس العرب"

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة واحتفالاً باليوم الوطني 43 للدولة، أعلنت أسرة الجائزة عن تنظيم واطلاق المنظومة الحوارية "محمد بن راشد فارس العرب".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم "الاثنين" في مقر نادي دبي للصحافة بالتعاون مع أسرة جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، ومعهد كبار القادة للتدريب والتطوير الشريك التنظيمي للمنظومة الحوارية، وبحضور أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيدي للجائزة والدكتور أبوبكر محمد حسين المستشار الإعلامي للجائزة ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وستتضمن المنظومة الحوارية الفيلم الوثائقي " فارس العرب" وعدة جلسات ستعقد في 26 نوفمبر 2014، في مقر جمعية النهضة النسائي في دبي، أهمها جلسة تحت عنوان"محمد بن راشد- الدرع الواقي للوطن وتعزيز الثقافة الأمنية ويتحدث فيها اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وجلسة "محمد بن راشد في قلب المجتمع، ويتحدث فيها الدكتور جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية، وجلسة تحت عنوان "دولة الإمارات كيف صنعتي كفنان" يتحدث فيها الفنان التشكيلي مطر بن لاحج، وجلسة اخرى تحت عنوان "محمد بن راشد والثقافة الدبلوماسية " سيتحدث فيها الدكتور صالح بن حمد السحيباني المحلق الثقافي للملحقية الثقافية السعودية في دبي.

وفي هذا الإطار ذكرت أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة، انسجاماً مع برنامج "نحن للوطن الولاء والانتماء" الذي نحتفل به كل عام، ارتأينا في الجائزة الاحتفال هذا العام في 26 نوفمبر 2014 من خلال جلسات حوارية مفتوحة حول مسيرة "فارس العرب محمد بن راشد" وسيتحدث في الجلسة نخبة من الخبرات والقيادات الوطنية في الدولة حيث سيدور الحوار حول جوانب من فكر سموه – حفظه الله والى أي مدى يمكن أن تستفيد القطاعات الشبابية والطلابية من هذه الحوارات، ومن المتوقع ان يشارك في الجلسة ممثلي الوسائل الإعلامية والثقافية والدينية والتربوية في الدولة كما سيتم توزيع ملخص موجز للكتاب.

وأضافت سعادتها ان المنظومة الحوارية تهدف إلى خمسة أهداف رئيسية هي: السير على خطى استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة خدمةً للوطن والمواطن والتنمية المستدامة، وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة للإمارات، والتزود بالقيم السامية في أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزاء حاكم دبي رعاه الله، واستثمار هذا الكم الهائل من المد الحضاري في حياتنا المحلية اليومية، إلى جانب التأكيد على دور جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دعم وتعزيز آفاق التنمية الوطنية.

ومن جانبه قال الدكتور أبوبكر حسين، مؤلف ومعد كتاب "إلى أبي فارس العرب محمد بن راشد مع التحية" والمستشار الإعلامي للجائزة: قليلون في هذا العصر من القادة استطاعوا أن يستقرئوا التاريخ، ويقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صدارة القيادات الفذة والمخلصة.

حيث استطاع سموه أن يسطر حروفاً ناصعة في صفحات التاريخ الإنساني بعزيمته وقوته وإرادته الحكيمة، ولا شك أن هذا الاصدار والذي يحمل قيماً عديدة ومبادئ كريمة تتجلى فيها معاني الانسانية والبر بالوالدين وحب الوطن والوفاء له، يعتبر إضافة جديدة ورائدة تقديراً لمعنى الأبوة ومكانتها السامية.

وأضاف: إن إصدار "إلى أبي فارس العرب محمد بن راشد مع التحية" قبس من نور وإضافة متميزة وفريدة للمكتبة العربية والقيم الفاضلة، كما يعتبر الاصدار قيمة حضارية يمكن استثمارها في حياتنا اليومية من خلال التجارب والدروس والتوجيهات التي كثيراً ما نحتاج إليها، لا سيما وأنها تجارب تمس الجوانب الحياتية والعملية والتربوية والانسانية ولذلك ارتأتينا تلخيص هذا الاصدار لسهولة تناوله وتعميمه في احتفالات البلاد باليوم الوطني بصفة عامة واحتفالات جائزة الشيخة لطيفة بصفة خاصة تحت شعار "نحن للوطن الولاء والانتماء"