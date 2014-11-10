محمد بن راشد يكلف حمدان بن محمد بقيادة جهود تعزيز الابتكار في دبي

كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بقيادة جهود تعزيز الابتكار في الإمارة وتوفير بيئة داعمة له على مختلف المستويات.

> كما وجه سموه المكتب التنفيذي بتطوير استراتيجية لدعم الابتكار في دبي تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

يأتي ذلك في أعقاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة ضمن أربعة مسارات متوازية تتضمن 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى.

ويهدف توجيه سموه إلى وضع الأطر التي ستكفل توحيد جهود الابتكار لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في دبي وتكامل أدوارها.