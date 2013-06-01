بالفيديو:الصفع لتكبير الصدر في تايلند

مما لا شك فيه أن كل إمرأة تحمل بإطلالة أنثويّة تبرز جمالها، وبما أنه سبق وشاركناكن الرأي في كيفيّة الحصول على صدر كبير من خلال الوصفات الطبيعيّة، اليكم اليوم جديد المدينة السياحيّة والعلاجيّة تايلند... تكبير الصدر من خلال الصفع.

تقوم هذه التقنية على تجميل الصدر بالصفع، وذلك لتحسين قوام الجسد الأنثوي، وذلك بصفع الثديين بطريقة مدروسة وعلميّة لتكبيرهما بالإضافة إلى أن هذا العالج يمكنه ان يشمل المؤخّرة والوجه لتحسين شكلهما.

وأشارت وسائل الإعلام التايلنديّة إلى أنّ الحكومة قامت بدراسة هذه الطريقة العلاجية لمدّة ستة أشهر قبل أن تُعطي وزارة الصحة التايلندية الإذن باستعمال هذه الطريقة.

يذكر أن مديرة المحل كوناينغ توبنوم، تمارس طريقة الصفع التجميليّة منذ 20عاماً.

فما رأيكِ وهل تجربين هذه الطريقة؟