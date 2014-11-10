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دراسة علمية بجامعة المنوفية تحذر من استخدام مياة الصرف المختلط فى الرى

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دراسة علمية بجامعة المنوفية تحذر من استخدام مياة الصرف المختلط فى الرى دراسة علمية بجامعة المنوفية تحذر من استخدام مياة الصرف المختلط فى الرى

قدمت الباحثة مى لبيب سعده بكلية العلوم جامعة المنوفية دراسة حول تأثير مياه الرى الملوثة فى محافظة كفر الشيخ والسمات الزراعية والخلوية والجزيئية لنبات الفول وحصلت من خلالها على درجة الماجستير فى النبات تخصص (خلية ووراثة).
> استهدفت الدراسة البحث عن إمكانية استخدام المياه الملوثة من المصارف فى عملية الرى ومعرفة تأثيرها على الخصائص الزراعية والوراثية والجزيئية للنبات المستخدم فى التجربة ،حيث قامت برى بذور النبات بأنواع مختلفة من مياه الرى وهى مياه الحنفية ومياه الصرف الزراعى ومياه صرف مختلط (صحى وزراعى وصناعى ) فوجدت أنه من الممكن استخدام هذه المياه فى الرى ماعدا مياه الصرف المختلط الذى يسبب بعض المشاكل للنبات وذلك نتيجة لزيادة قيم بعض العناصر عن النسب المسموح بها.
> وأظهرت النتائج زيادة نسبة الإنبات للنباتات التى رويت بالمياه الملوثة، وانخفاض فى الحيوية الباردة وطول الجذر، وتحمل النبات وظهور بعض التشوهات المورفولوجية فى جذوره.
> وتوصلت الباحثة أن الرى بمياه ملوثة يسبب مشاكل خطيرة للنباتات على مستوى الخصائص الزراعية والخلوية والجزيئية.. وأشرف على الرسالة كل من الدكتور مجدى زكى مطر أستاذ مساعد الوراثة بعلوم المنوفية والدكتور رضا حلمى سمور أستاذ التقسيم الجزيئى بعلوم طنطا.

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