وزير النقل يناقش تخصيص طريق واحد للنقل الثقيل بالوجه القبلي مع ممثلي “تمرد”

التقى وزير النقل والمواصلات المهندس هاني ضاحي، اليوم الإثنين، مع وفد من ممثلي حزب الحركة الشعبية “تمرد”، وذلك بحضور ممثلي الجمعية العامة لنقل البضائع.

وقال ضاحي – في تصريح له اليوم – إنه “تم الاتفاق على إلحاق 100 سائق بمركز القيادة الأمنة”، موضحا أن ممثلي الجمعية تقدموا بمقترح إنشاء مراكز تدريب للسائقين بالحصول على تدريب القيادة الآمنة، على أن يتم استثنائهم من المدد الزمنية لاستخراج التراخيص من إدارات المرور.

وأضاف أنه “تم مناقشة تعديل ضوابط المقطورات في مصر، على أن يتم البدء بخمس مقطورات كنموذج بالهيئة العربية للتصنيع أو مصانع الإنتاج الحربي، على أن تشكل لجنة ممثلة من كلية الهندسة وإدارة المرور ووزارة النقل لفحص التعديلات لإقرارها ومن ثم تعميمها على مستوي الجمهورية مما يساهم في الحد من الحوادث”.

وأشار الوزير إلي أنه تم مناقشة عدة مقترحات خلال الاجتماع تمثلت فى تخصيص طريق واحد لسير النقل الثقيل لمحافظات الوجه القبلي، علما بأن الوجه القبلي له 4 طرق (الزراعي – الشرقي – الغربي – الكريمات)، موضحا أن ممثلي الجمعية العامة لنقل البضائع أقروا خلال الاجتماع بالتجاوزات التي تصدر من بعض السائقين.

وأوضح أنه تم عرض إنشاء مراكز تداول الحاويات خارج المحافظات لتخفيف عبئ سير سيارات النقل الثقيل داخل المجتمعات العمرانية، مضيفا أنهم “عرضوا مبادرة توعية لإرشادات المرور وتحسين سلوك السائقين وتوعيتهم من أخطار المخدرات للحد من الحوادث في أنحاء الجمهورية”.

ومن جانبهم، قرر ممثلو “تمرد” تدشين مبادرة لتوعية السائقين وتحسين السلوك، على أن يتم تفعيل ذلك خلال أسبوع، وتوجه ممثلو الحزب من فورهم إلى مركز القيادة الآمنة للبدء في تفعيل المبادرة.

أ ش أ