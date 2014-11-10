“أمن القاهرة” حملة مكبرة للحفاظ على الوجه الحضارى لشارع المعز لدين الله الفاطمى

شنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات فى شارع المعز لدين الله الفاطمى بمنطقة الجمالية باعتباره مزاراً سياحياً هاماً عقب تطويره وجعله كمتحف مفتوح للمشاه فقط ومنع دخول السيارات للشارع من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً مع تكثيف التواجد الأمني بكافة مداخل ومخارج الشارع والاستعانة بشرطة الخيالة في حفظ النظام بالشارع.

وقام اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بالإشراف على هذه الحملة التى تأتى فى إطار جهود المديرية لتكثيف التواجد الأمني لإعادة المظهر الحضاري للشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وأسفرت جهود هذه الحملة التى شاركت فيها الإدارة العامة لمرور القاهرة وإدارة شرطة المرافق وبرئاسة اللواء إيهاب رشدي مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب عن ضبط “118 إزالة إدارية،21 محضر إشغال، 19 محضر بائع متجول، 9 محاضر بيئة، 12 عربة مأكولات بالإضافة لسحب تراخيص 12 دراجة بخارية لتسللهم للشارع ودخولهم خلال فترات الحظر”.

أ ش أ