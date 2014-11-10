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اجتماع لمتابعة تطوير العشوائيات فى السويس

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اجتماع لمتابعة تطوير العشوائيات فى السويس اجتماع لمتابعة تطوير العشوائيات فى السويس


> عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس إجتماعا مع لجنة تطوير العشوائيات بحضور د. منال شاهين مسئول تطوير العشوائيات بمدن القناة ، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة عزبة الصفيح واليهودية وسبل توصيل المرافق أستعداداً للتسليم النهائي.
> وشدد السروي على المهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد سرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات المتبقية قبل نهاية العام الحالي وإستكمال المرافق ( مياه وكهرباء وصرف صحي ).

وأشارت د. شاهين إلى أن وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات بالتعاون مع محافظة السويس سوف تنهي مشكلة عشوائيات ورش السكة الحديد والأتكة وإعلان السويس محافظة آمنة خالية من العشوائيات .
> حضر الاجتماع مهندس حازم أبو بكر منسق بوحدة شمال مشروعات الجمهورية بوزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات  ، وشادي سالم باحث تخطيط ومتابعة بالوزارة والمهندسة سمية عبد الفتاح مدير عام التخطيط العمراني وسيدة شرقاوي مدير الشئون القانونية بالمحافظة.

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