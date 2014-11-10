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مجلس الوزراء السعودي يدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

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مجلس الوزراء السعودي يدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مجلس الوزراء السعودي يدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أرشيفية

 

أعرب مجلس الوزراء السعودى عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

جاء ذلك خلال جلسته اليوم، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى بالرياض.

وقال وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف ، الدكتور بندر بن محمد حجار إن مجلس الوزراء ، ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليميا وعربيا ودوليا ، مشددا على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث.
> ورحب المجلس بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تشكيل بالجمهورية اليمنية ، وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار.

وأعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء ، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين ، وعد ذلك عدوانا إرهابيا ظالما من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق ، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى.

وقال وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف ، الدكتور بندر بن محمد حجار إن المجلس وافق على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع اتفاقية بين الحكومتين فى المملكة وامريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات القانونية .

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