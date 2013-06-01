"الببلاوي": اتهام القضاء بالتسيس يوثر على مصر في الخارج وملف استرداد الأموال

"الفقي": إذا كانت السياسة فرقتنا فليجمعنا الاقتصاد

كتب : محمد يوسف منذ 17 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء الأسبق، أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى، أن اتهامات بعض المجموعات للقضاء بالتسيس خطأ كبير.

ورفض الببلاوي، الاتهامات الموجهة للقضاء قائلا: إن "هذا يوثر على مصر في الخارج، وعلى ملف استرداد الأموال، ومن يفعل ذلك مثل من يختلف مع زوجته فيخرج أمام الناس ويتهمها بسوء السلوك".

وقال محمد الفقي رئيس اللجنة، إنه "على الجميع أن يخلع عباءته ته السياسية عندما نناقش أزمة الاقتصاد المصري، وأن نتوحد جميعا في مواجهة الأزمة التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن هناك جناية من السياسين على الاقتصاد المصري، مطالبا الجميع بالتوحد لمصلحة الوطن وإذا كانت السياسة فرقتنا فليجمعنا الاقتصاد.