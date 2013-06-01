هدى سعد: روتانا أرادت قطع رأسي فطلقتها

على هامش مهرجان "موازين"، عقدت المغربية هدى سعد التي قدمت حفلاً خاصاً على ملعب النهضة بمفردها، تشجيعاً من المهرجان لنشر الأغنية في المهرجان، مؤتمراً صحفياً حضرته الصحافة المغربية والأجنبية، وغابت عنه الصحافة العربية.

هدى أطلقت في المؤتمر، عدّة تصريحات نارية فيما يخص علاقتها بشركة "روتانا" قائلة "روتانا حجبت عني ألبومي الجاهز منذ ثلاث سنوات، ووضعته في اﻻدراج لإرغامي على توقيع عقد احتقار، عقد إدارة اأعمال الذي أعتبره بمثابة قطع رأس الفنان، لذلك لن ارد على الشركة، وسأنتج بنفسي ما أحب من أغنيات، وأنا أعتبر نفسي مطلقة من روتانا".

يذكر أن حفل هدى كان ناجحاً، وتمكنت من حصد نجاح كبير تمثل بالحضور الجماهيري وكيفية تفاعله معها.