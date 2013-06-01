أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هدى سعد: روتانا أرادت قطع رأسي فطلقتها

Google+ Print
هدى سعد: روتانا أرادت قطع رأسي فطلقتها هدى سعد: روتانا أرادت قطع رأسي فطلقتها

على هامش مهرجان "موازين"، عقدت المغربية هدى سعد التي قدمت حفلاً خاصاً على ملعب النهضة بمفردها، تشجيعاً من المهرجان لنشر الأغنية في المهرجان، مؤتمراً صحفياً حضرته الصحافة المغربية والأجنبية، وغابت عنه الصحافة العربية.
هدى أطلقت في المؤتمر، عدّة تصريحات نارية فيما يخص علاقتها بشركة "روتانا" قائلة "روتانا حجبت عني ألبومي الجاهز منذ ثلاث سنوات، ووضعته في اﻻدراج لإرغامي على توقيع عقد احتقار، عقد إدارة اأعمال الذي أعتبره بمثابة قطع رأس الفنان، لذلك لن ارد على الشركة، وسأنتج بنفسي ما أحب من أغنيات، وأنا أعتبر نفسي مطلقة من روتانا".
يذكر أن حفل هدى كان ناجحاً، وتمكنت من حصد نجاح كبير تمثل بالحضور الجماهيري وكيفية تفاعله معها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي