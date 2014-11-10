فضيحة صحية بمحجر بيطري بمحافظة بورسعيد

فضحية صحية يشهدها محجر محطة بورسعيد البيطرى لتربية وتسمين العجول التابعة ادارتة لمحافظة بورسعيد، الموجود بحظائر منطقة القابوطى الجديد جنوب بورسعيد حيث لا وجود للاشراف الطب البيطرى بمعرفة مديرية الزراعة هذا الى جانب عدم شفافية الدورة المحاسبية وعدم اكتمال المنظومة الامنية بالمحطة والتلاعب فى دفاتر والسجلات لخروج العجول المرقمة بدفتر الاحوال واسم الجهة المستفيدة ونوع مادة الغلف المنصرف واذون الصرف لتحديد الكمية وكيفية تسويتها ، وذلك فى ظل رئاسة المهندس وليم سعيد جندى نسيم.

وقد افاد محمد احمد مصطفى الوفائى مراقب أمن بمحجر بورسعيد ، ان هناك حالات ونماذج صارخة للفساد الادارى الذى يهدد الصحة العامة للمواطنيين مؤكد على ان العجول النافقة تخرج ليلا وضرب مثالا بواقعة حدثت يوم 18/8/2014 الماضى ، حيث تم ذبح احد العجول النافقة تحت زعم انة دبح بشكل اضطرارى للاستفادة من حصول المحجر على ما يسمى نسبة تعويض من ثمنة بينما لم يؤكد الدكتور محمد الجلاد مدير السلخانة انة تم اثباتة فى الدفاتر ليتم اعدامة حرقا او دفنة ، وهو امر يثر التخوف من انة تم التصرف بة لجهة مجهولة قامت ببيعة للمواطنيين على انة سليم .

كما اوضح محمد الوفائى اعتراض اللواء محمد ابو الخير مدير امن المحجر على هذة المخالفات ، وانة قام بتقديم استقالة مسببة بسبب ذلك للواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الذى لم يحرك ساكنا فى ظل تقاعس ادارة مباحث شرطة التموين بمديرية الامن بمحافظة بورسعيد وادارة مراقبة الاغذية بمديرية الشؤن الصحية بمحافظة بورسعيد ، لمتابعة محجر بورسعيد البيطرى وغياب الجهات المعنية والمختصة والاجهزة الرقابية عن تفتيش وفحص مستندات والتحقق من اعمال محطة تسمين العجول بمحافظة بورسعيد.