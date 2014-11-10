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صوفيا لورين: واجهت إنتقادات كثيرة بسبب شكلي

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صوفيا لورين: واجهت إنتقادات كثيرة بسبب شكلي صوفيا لورين: واجهت إنتقادات كثيرة بسبب شكلي

الإثنين 10-11-2014 13:57

كشفت النجمة الإيطالية Sophia Loren عن أنّها واجهت الكثير من الانتقادات بسبب شكلها، طوال مسيرتها الفنية، كما أنّ العديد من المنتجين طلبوا منها الخضوع لعمليات التجميل.

Loren البالغة من العمر 80 عاماً، والتي سردت تفاصيل حياتها في كتاب جديد، يحمل عنوان: "Yesterday, Today and Tomorrow - My Life"، أكدت أنها رفضت إجراء عمليات تجميل، وفضّلت البقاء على طبيعتها، بالرغم من وصفهم لها بذات الأنف الطويل والفم الكبير جداً.

وخلال حديث صحافي، أضافت الممثلة Sophia Loren أنها عاشت صراعاً طويلاً للحفاظ على إطلالتها وبقائها طبيعية مع وصولها إلى هذه السنّ.

يُذكر أنّ Loren تصدّرت قائمة النجمات الأكثر جاذبية حول العالم لأكثر من مرة.

يُشار إلى أن كتاب Sophia هو بمثابة تعريف بالعديد من الشخصيّات السينمائية العالمية على مدار 60 عاماً، ويعرض حياة فتاة بسيطة من جنوب إيطاليا، أصبحت واحدة من أشهر نجمات السينما العالمية.

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سيدتي