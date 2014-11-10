ميناء سفاجا يستقبل سفينتين سياحيتين على متنها 2864 سائحًا

شهد ميناء شرم الشيخ اليوم وصول 2864 سائحا على متن السفينتين الايطالية عايده شور، الايرلاندية نيوتيكا وعلى متنها 650 سائح من مختلف الجنسيات، وتصل السفينة عايده شور قادمة من ميناء هيركليون اليونانى، وذلك لقضاء يوم ترفيهى بشرم الشيخ وممارسة الرياضات المائية والتمتع بأجواء البحر الأحمر وذلك فى إطار جولات سياحية تتدفق على موانى البحر الأحمر .

> وأكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان الهيئة وضعت استعدادات خاصة لاستقبال ومغادرة السفن السياحية وتجهيز الصالات بموانيها على اعلى مستوى بما يليق بمستوى مصر و حضارتها.

> وفى سياق متصل شهد ميناء الزيتيات اليوم السفينة أرزوجاز وعلى متنها 6000 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى

> وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة إيجبشيان ديجنتى والسفينة حاج سعيد وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهين إلى كلا من العقبة وجده.

> كما أستقبل ميناء السخنة السفينة سبيرو قادمة من ميناء الادبية لاستكمال شحن 50 حاوية 40 قدم وتغادر اليوم متجهة الى بورسودان، وشهد ميناء الأدبية اليوم السفينة إينديافوير سترايت وعلى متنها 50750 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا كما تغادر الميناء السفينة نور و على متنها 4000 طن بضائع عامة.

> وفى ميناء سفاجا غادرت السفينة كونج كيو سونج وعلى متنها 25250 طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة اليوسيفية وعلى متنها 834 راكب و27 شاحنة و 30 سيارة متجهة إلى ضبا ويستقبل الميناء السفينة الحرية وعلى متنها 44 شاحنة و 5 راكب و العبارة مسرة و على متنها 177 راكب و 60 سيارة و 15 شاحنة .

يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلا وعلى متنها 259 راكب و 12 شاحنة و 3 سيارة و يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 68 راكب و 43 شاحنة .