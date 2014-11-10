حبس سائق و3 مشرفين 4 أيام فى واقعة “دهس الطالبة” بالخصوص

أصدرت نيابة الخصوص بإشراف المستشار أحمد المسلمي رئيس النيابة،”اليوم”، قرارا بحبس قائد اتوبيس الرحلات و3 مشرفين تابعين لمدرسة خاصة بالعبور 4 أيام علي ذمة التحقيق، في واقعة مصرع الطالبة إسراء محمد عزت بالمرحلة الإعدادية بمدرسة عمر الفاروق الخاصة، إثر سقوطها من باب اتوبيس الرحلات علي الطريق الدائري عندما فوجئ الجميع بفتح باب الطوارئ فجأة.

وجهت النيابة للسائق، ويدعي كرم مصفي عبد الرحمن تهمة القتل الخطأ والرعونة، وللمشرفين وهم روماني .خ، ومحمود.ج. ح، وهبة . ص تهمة الإهمال في الإشراف علي الطلبة، فيما كشفت تحقيقات النيابة، ان رخضة القيادة الخاصة بسائق الأتوبيس منتهية.