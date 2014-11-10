13 حالة غدة نكافية بأسيوط ولاخوف من انتشار المرض بين الطلاب

أكد الدكتور احمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة أنه لا خوف من ظهور حالات لمرض الغدة النكافية بين الاطفال فى محافظة أسيوط لان المرض ليس بالخطورة التى يعتقدها البعض مضيفا أن المرض سريع الانتشار ولكن ليس بمزمن ويمكن علاجه بسهوله وقد ظهرت حالات عدة من قبل بكل محافظات مصر حيث اصبح ظهور المرض مع فصل الشتاء شىء معتاد مؤكداً أن فيروس الغده النكافيه هو إلتهاب فيروسي حاد يتم الشفاء منه تلقائيا، وهو التهاب لواحدة أو أكثر من الغدد اللعابية، التى تقع على جانبي الخدين في المسافة بين الأذن والفك أو تحت الفكين ومن أعراضه ارتفاع درجه الحرارة وآلام في المفاصل وفقدان الشهيه ومن طرق علاجه الراحة والمضاد الحيوي.

> وقال فتحى بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن الحالات التى تم اكتشاف اصابتها بالمرض حتى الأن لا تزيد عن 13 طالب فى مدارس بنى محمد بمركز أبنوب باسيوط تتلقى علاجها وحالاتها مستقرة تماماً ولا خوف عليها حيث تم عزلها عن الطلاب ومنحهم 15 يوم اجازة حتى يتم شفائهم تماما وقال أنه تم رفع حالة الطوارئ بين الزائرات الصحيات والأطباء داخل المدارس والرعاية لاالصحية والإبلاغ عن أي حالات مصابة فوراً.

وفى سياق أخر أكد محافظ أسيوط أنه اطمئن على الحالات المصابة بالنكافية من خلال اتصالاته بوكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية والتعليم وناشد المواطنين وأولياء الامور بعدم الخوف أو الانزعاج من إرسال ابنائهم إلى مدارسهم لانه لا خطورة من المرض على الاطلاق.