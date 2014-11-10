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تموين القليوبية ينفى أزمة البوتاجاز ويؤكد زيادة حصة المحافظة

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تموين القليوبية ينفى أزمة البوتاجاز ويؤكد زيادة حصة المحافظة تموين القليوبية ينفى أزمة البوتاجاز ويؤكد زيادة حصة المحافظة

نفى جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية، وجود اي أزمات في أسطوانات البوتاجاز بالقليوبية، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى المستودعات التى تقوم بتوزيع الحصة على الباعة السريحة المقيدة لديهم مقابل تحصيل فارق سعر مقابل التوصيل.

واكد السيد ان هناك حملات تفتيشية بالتنسيق مع مكاتب الرقابة التموينية ومباحث التموين لضبط المستودعات المخالفة وتحرير كافة الإجراءات القانونية حياله.
> وأشار وكيل الوزارة، الى ان حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز تبلغ اجمالى مليون و500 أسطوانة منزلية شهريًا، 250 ألف اسطوانة تجارية شهريًا، مؤكدا ان المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية خاطب رئيس الهيئة المصرية للبترول بزيادة حصة المحافظة من 10 الى 15% شهريًا، لمواجهة الزيادة في الطلب على اسطوانات البوتاجاز، وخاصة التجارية في ظل اشتداد البرودة ليلًا، وخاصة بمزارع الدواجن التي توجد بالمحافظة بنسبة 75% من المزارع على مستوى الجمهورية.
> كانت المحافظة قد شهدت بوادر أزمة في البوتاجاز، الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب وخاصة على الاسطوانات التجارية، التي ارتفعت أسعارها في السوق السوداء بشكل كبير، مما دفع أصحاب مزارع الدواجن إلى اللجوء للأسطوانات المنزلية، و تسببت في أزمة بها وارتفاع سعرها هي الأخرى.

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