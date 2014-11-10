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بالفيديو والصور.. ضبط 6 سيارات وأسلحة نارية بحوزة تشكيل عصابي بالخصوص

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بالفيديو والصور.. ضبط 6 سيارات وأسلحة نارية بحوزة تشكيل عصابي بالخصوص بالفيديو والصور.. ضبط 6 سيارات وأسلحة نارية بحوزة تشكيل عصابي بالخصوص

ضبطت مباحث الخصوص تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات من أمام المنازل، بغرض تفكيكها وطمس ارقامها وبيعها بأسواق الخردة، وضبط بحوزة التشكيل 6 سيارات مبلغ بسرقتها في مخازن مختلفة، وكابينتي سيارة، ولوحات معدنية و3 موتور سيارة، وأسلحة نارية، ومبالغ مالية.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ، اخطارا من مباحث القسم، يفيد قيام كل من، عبد الباقي الصغير مجلي السيد 35 سنة عاطل ومقيم بقرية أولاد يحيى – مركز دار السلام – سوهاج السابق اتهامه فى 11 قضية ” سرقة وسائل نقل”، ومؤمن سليمان محمد احمد عبد الرحمن 26 سنة سائق ومقيم بذات العنوان، وضياء الدين حامد محمود محمد 24 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، ومحمد عبد السلام على جمعه 22 سنة طالب ومقيم 21 شارع محمد النادي – مدينة نصر – القاهرة، يكونون تشكيلا عصابياً فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات من أسفل المنازل.
> وعلى الفور تم اعداد كمين بناحية ترعة الإسماعيلية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3296 جنح قسم الهرم لسنة 2014عن بلاغ احمد حاتم عبد الغفور خضر، وضبط بحوزة الأول سلاح ناري بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار وبحوزة جميع المتهمين 5 هواتف محمول، ومبلغ مالي 795 جنيه
> وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها وأنهم وأقروا بإرتكابهم واقائع سرقة السيارة المضبوطة حوزتهم وقيامهم بالتصرف فى تلك السيارات بالبيع كأجزاء عقب تفكيكها بالاشتراك و خالد سليمان فرج الله خالد 44 سنة عاطل ومقيم بالشيخ جامع – دار السلام – سوهاج وأنهم يتخذون مخازن وجراجات مستأجرة بمعرفة الأخير بناحية المنية – دائرة مركز الخانكة، لتخزين وتفكيك وبيع متحصلات سرقاتهم من السيارات .
> وبالتنسيق مع مباحث مركز الخانكة تم تحديد واستهداف تلك المخازن، وضبط بها 6 سيارات مبلغ بسرقتها وكابينتي سيارة، اضافة الى 4 لوحات معدنية وشاسية سيارة و3 موتور سيارة، و3 علبة بداخلهم 45 قلم حديد مدون عليهم حروف وأرقام المستخدمة فى دق وكتابة أرقام جديدة للمواتير والشاسيهات وكمية من أجزاء سيارات مختلفة الأنواع والماركات وأدوات ومعدات تستخدم فى تفكيك السيارات.
> وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9456 جنح قسم الخصوص لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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