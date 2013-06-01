أسوأ إطلالات مايو 2013

ليست كل إطلالات النجمات ناجحة، وهذا أمر طبيعي. ففي نهاية المطاف، النجمات معرضات للوقوع في فخ الاختيار الخاطئ مثلهن مثل كل النساء. وفي الإطلالات التالية، اخترنا لك بعض خيارات النجمات التي، وبحسب رأينا، تراوحت بين السيء والأسوأ. اطلعي على هذه الصور وأخبرينا من كانت الأسوأ بينهن برأيك؟

"ليتيسيا كاستا" Laetitia Casta بفستان من تصميم "كريستيان ديور" Christian Dior في مهرجان "كان" السينمائي.

"ماريون كوتيارد" Marion Cotillard بجامبسوت من "ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen في مهرجان "كان السينمائي".

"تيلدا سوينتون" Tilda Swinton بزي من "هايدر أكيرمان" Haider Ackermann في مهرجان "كان" السينمائي.

"ريتا أورا" Rita Ora بزي من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli خلال حضور مناسبة BBC Radio 1 Big Weekend في إيرلندا.

"سولانج نولس" Solange Knowles بزي من "ديان فون فورستنبرغ" DIANE VON FURSTENBERG خلال حفلة الـ"انترميكس" Intermix في نيويورك.

"ألكسا تشانغ" Alexa Chung بفستان من "موسكينو" Moschino في حفلة لمجلة Glamour في نيويورك.

"جنيفر لوبيز" Jennifer Lopez بفستان من "زهير مراد" Zuhair Murad في حفلة الـBillboard في لاس فيغاس.

"إيما واتسون" Emma Watson بزي من "كريستوفر كان" Christopher Kane في مهرجان "كان" السينمائي.

"جوليان مور" Julianne Moore بفستان من "كريستيان ديور"Christian Dior خلال مهرجان "كان" السينمائي.

"ديان كروغر" Diane Kruger بزي من "برابال غورونغ" prabal Gurung في حفلة لعلامة MAC التجميلية في لوس أنجلوس.

"مايلي سايروس" Miley Cyrus بفستان من "مارك جايكوبس" Marc Jacobs خلال حفلة Costume Institute Gala في نيويورك.

"آن هاثاوي" Anne Hathaway بفستان من "فالنتينو" Valentino خلال حفلة Costume Institute Gala في نيويورك.

"جينيفر لوبيز"Jennifer Lopez بفستان من "مايكل كورس" Michael Kors خلال حفلة Costume Institute Gala في نيويورك.

"كاميرون دياز" Cameron Diaz بفستان من "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney خلال حفلة Costume Institute Gala في نيويورك.