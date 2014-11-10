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بالفيديو - سان جيرمان يقهر مارسيليا ويقترب من القمة

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بالفيديو - سان جيرمان يقهر مارسيليا ويقترب من القمة بالفيديو - سان جيرمان يقهر مارسيليا ويقترب من القمة

(إفي): حسم باريس سان جيرمان الكلاسيكو الفرنسي امام مارسيليا اليوم بالفوز بهدفين على ملعبه حديقة الأمراء في قمة الجولة الـ13 ، ليتقلص الفارق على الصدارة الى نقطة واحدة.

واحتفظ مارسيليا بالقمة رغم تجمد رصيده عند 28 نقطة، بينما اقترب منه بي إس جي، حامل اللقب في آخر موسمين، بإقتناص النقطة 27.

تقدم النجم البرازيلي لوكاس مورا من استغلال لخطأ دفاعي فادح ارتكبه بنجامين ميندي عقب عرضية الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي (ق38).

واضطر مارسيليا لإكمال ربع الساعة الاخير دون خدمات لاعب الوسط البلجيكي جيانيلي إمبولا بعد حصوله على بطاقة حمراء.

وحسم النجم الأوروجوائي إدينسون كافاني النقاط الثلاث بتسجيل هدف رائع من ضربة رأس قوية عقب عرضية متقنة من الإيفواري سيرجي أوريير من هجمة بدأها النجم السويدي العائد من إصابة طويلة زلاتان إبراهيموفيتش (ق85).

وقدم إبرا أداء جيدا في عودته، وكاد يوقع على الثلاثية.

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فيديو اليوم السابع

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