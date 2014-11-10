وزير التنمية المحلية يحضر انعقاد اجتماع لجنة الأقاليم الأورومتوسطية بالأقصر

بدأت بالأقصر اعمال الاجتماع الثالث عشر للمكتب الموسع للجعية الاقليمية والمحلية الاوروتوسطية بحضور وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ووزير التطوير الحضاري الدكتورة ليلي اسكندر وميشيل لو بران رئيس منظمة الاورومتوسطية والرئيس المشارك عن دول الشمال واللواء طارق سعد الدين محافظ الاقصر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وممثلو الهيئات الاوروبية والمشاركين من الاقاليم.

> اكد وزير التنمية المحلية في كلمته ان الوزارة بصدد اعداد مشروع جديد للادارة المحلية يحقق العديد من الاهداف ومنها دعم اللامركزية وانشاء اكاديمية للادارة المحلية لتقديم تدريب للعاملين لرفع مسواهم لافتا الي ان المشروع انتهي منه مجلس الدولة تمهيدا لاصداره .

> فيما اكد رئيس منظمة الاورومتوسطية ان مصر تؤدي دورها كما يجب علي اكمل وجه مشيرا الي وجود اتجاه واسع نحو تبني سياسة اللامركزية وتطور كبير له مغزي للاورومتوسطي في تنفيذ السياسة الاقليمية لوضع الية مشجعة لافتا الي ان المسائل التي يتم مناقشتها اليوم لها كبير الاثر في التعاون الكبير في الاورومتوسطي فيما يتعلق بمصر.

> من جانبه قدم محافظ الاقصر شكره لعقد المؤتمر بالمحافظة مؤكد سعي الجهات لتحويل الاقصر لمدينة خضراء باستخدام الطاقة النظيفة لافتا الي مشروعات المحافظة المتضمنه انشاء ثلاث محطات طاقة شمسية واعادة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة وتطوير الغابة الشجرية ومشروع كاميرات مراقبة للمواقع السياحية والذي تم تنفيذه بنسبة 90 %.

> واشار الي تنوع مشروعات المحافظة بعد زيادة مساحتها لتصل الي اكثر من 37 الف كيلو متر مربع املا في عودة الحركة السياحية وتوافد السياح الي المحافظة مرة اخري .

من جانبهم استعرض المشاركون التقرير الخاص بالاجتماع الثاني عشر للمكتب والذي عقد في مدينة طنجة في شهر فبراير الماضي بعد اعتماده كما تضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشات حول عملية التنمية الاخيرة والمتعلقة بسياسة الجوار للاتحاد من اجل المتوسط، كما تم التحضير لفترة الجمعية خلال عامي 2015 و 2017 وخارطة الطريق الخاصة بهذه الفترة .