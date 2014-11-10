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وزيرا الداخلية والخارجية يشهدان أول حفل تدريب للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية

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وزيرا الداخلية والخارجية يشهدان أول حفل تدريب للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية وزيرا الداخلية والخارجية يشهدان أول حفل تدريب للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية

سامح شكري وزير الخارجية

شهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامح شكري وزير الخارجية الاحتفال السنوي الأول بتدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأكد اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة – في كلمة له خلال الاحتفال – أن الاحتفال يأتي لتدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث في رحاب أكاديمية الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ترجمة حقيقية وتجسيدا واقعيا لمفهوم العمل المشترك، كأحد ثوابت السياسية المصرية.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور عادل حسن علي مدير مركز بحوث الشرطة أنه تم خلال تلك الدورة تدريب 175 متدربا يمثلون 17 دولة من دول أفريقيا ودول الكومنولث، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم تدريب 5787 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية في 210 دورات تدريبية يمثلون 49 دولة منذ إنشاء المركز الأفريقي عام 1986، وتدريب 9127 متدربا من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث في 353 دورة تدريبية يمثلون 17 دولة منذ عام 1994.

وقام وزيرا الداخلية والخارجية بتكريم 9 من المتدربين المتميزين خلال الدورة، يمثلون دول الكونغو الديمقراطية، والكاميرون، وقيرغيزستان، ونيجيريا، وأوغندا، وكازاخستان، وجنوب السودان، والبوسنة والهرسك وبوركينا فاسو.

أ ش أ

 

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