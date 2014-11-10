روما يستعيد توازنه وتعادل مخيب لإنتر في الدوري الإيطالي

(إفي): استعاد روما توازنه في الدوري الإيطالي عقب خسارة نابولي الأخيرة ليتغلب على ضيفه تورينو بثلاثية نظيفة بالجولة الـ11 ، في الوقت الذي تعادل فيه إنتر ميلانو على أرضه بهدفين لمثلهما أمام هيلاس فيرونا.

فعلى ملعب الأوليمبيكو واصل "الذئاب" الضغط على المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس، وجعل الفارق بينهما ثلاث نقاط بفوزه المريح.

ورفع فريق المدرب الفرنسي رودي جارسيا رصيده إلى 25 نقطة، خلف اليوفي، حامل اللقب في آخر ثلاث مواسم، والمتصدر بـ28 نقطة.

أما تورينو فتجمد رصيده عند 12 نقطة بالمركز الـ14.

افتتح المدافع اليوناني فاسيليوس توروسيديس النتيجة لروما بمتابعة ممتازة لعرضية القائد فرانشيسكو توتي (ق8) ثم أضاف المالي سيدو كيتا الثاني من تسديدة أرضية قوية (ق27) واختتم الصربي آدم ليايتش الثلاثية بتصويبة صاروخية بعيدة المدى (ق58).

في المقابل واصل إنتر ترنحه بالمسابقة دون الاستفاقة من خسارة بارما الأخيرة، وذلك بتعادله في جوزيبي مياتزا 2-2 أمام هيلاس فيرونا.

افتتح المهاجم المخضرم لوكا توني التهديف من تسديدة جميلة قرب المرمى (ق10) ثم تعادل الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم "الأفاعي" من متابعة (ق18)، وبنفس الطريقة عاد ليسجل التقدم بعد عرضية مواطنه رودريجو بالاسيو (ق48).

لكن هدف التعادل سجله الأوروجوائي نيكولاس لوبيز في الوقت القاتل (ق88) من تسديدة أرضية قوية.

بتلك النتيجة يستقر النيراتزوري في المركز التاسع بـ16 نقطة، متفوقا بمركز واحد عن هيلاس صاحب 14 نقطة.