سيميوني سعيد رغم الخسارة أمام سوسيداد

(إفي): أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني عن سعادته رغم خسارة فريقه أمام ريال سوسيداد 2-1 في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وذلك لأن الجولة شهدت نتائج غير جيدة لمنافسين آخرين لفريقه.

وفي تصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد، قال سيميوني: "سأذهب وأنا سعيد لأنها كانت جولة جيدة. فقد تعادل فالنسيا وسيفيليا لذا هزيمتنا لم تكن سيئة بهذا القدر".

ويرى المدرب الأرجنتيني أن الشوط الأول من المباراة شهد كثافة، وبدأ فيه الروخيبلانكوس على نحو جيد إلى أن نجح المنافس في إدراك التعادل.

وأضاف أن فريقه لم يلعب بشكل سيئ خلال الشوط الثاني إلى أن تم طرد البرازيلي جييرمي سيكيرا (ق50)، وهو ما غير مجريات اللقاء حيث استغل الخصم هذه النقص العددي وأحرز هدف الفوز.

ولم ينتقد سيميوني واقعة طرد سيكيرا لأنه كان يسعى للوصول إلى الكرة ولكنه اصطدم بلاعب وحصل على البطاقة الصفراء الثانية التي أوجبت طرده.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع حاليا في المسابقة برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا الثالث وأربع عن ريال مدريد صاحب الصدارة.