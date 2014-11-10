منافسة جمالية بين جرأة أحلام ونعومة نانسي!

المنافسة الفنية بين المشتركين هي عنوان برنامج "أراب أيدول". لكن هذه الروح انتقلت إلى لجنة التحكيم التي تشهد منافسة جماليّة بين النساء، مع ظهور إطلالات جديدة ومتنوّعة، في كلّ حلقة، خاصّة بكلٍّ من النجمتين نانسي عجرم وأحلام، إذ تعمل كلّ منهما على ذكر أسماء مصفّفي الشعر وخبراء التجميل الذين استعانت بهم.

لكن اللافت أنّ نانسي عجرم تحافظ على نعومتها بمكياج طبيعي، فيما تُحاول أحلام تجديد إطلالاتها بمكياجات جريئة ومتنوعة.



المكياج الطبيعيّ على غرار نانسي عجرم:

يتميّز مكياج نانسي باختيار الأساس المناسب للون بشرتها وتقنية إبراز جمال العيون الزرقاء، من خلال استخدام الكحل الأسود، تحت العين، واعتماد الطريقة الدخانية الناعمة على الجفن العلوي. أمّا بالنسبة إلى أحمر الشفاه، فهي تحاول الارتكاز على درجات اللون الزهري.

هل لون عيني نانسي يُجبرها على اعتماد هذا المكياج؟ ولربما لا تحبّ الابتعاد عن المكياج الكلاسيكيّ الناعم!

التبدلات الجماليّة التي حدثت لدى أحلام:

يبرز برنامج " أراب أيدول" عدة مزايا جماليّة لدى أحلام، التي فاجأت الجمهور بإطلالاتها، ابتداء من المكياج البرونزي مع أحمر الشفاه الزهري الداكن، إلى المكياج الزهري مع خدعة تكبير العين بالكحل الأبيض. واكتملت جرأة أحلام في تسريحات شعرها المتنوّعة مع آخر صيحات الاكسسوارات، إضافة إلى اختلاف ألوان طلاء الأظافر بالأشكال الثلاثيّة الأبعاد. وها هي مؤخّراً تنشر صورها بالأي لاينر المجنّح مع أحمر الشفاه الأحمر. هذه التقنية من المكياج، التي اعتمدتها أحلام لأوّل مرة مع العدسات اللاصقة، سلّطت الضوء على أنوثة أحلام وجاذبيتها. فهل مكياج أحلام هو السبب الرئيسي في هذه التطوّرات الجماليّة؟ أم هل خضعت لعمليات تجميل جديدة؟

وأنت سيدتي هل تفضّلين إطلالات نانسي الطبيعية أم الصيحات الجماليّة التي تعتمدها أحلام؟

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