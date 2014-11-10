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وزير الدفاع العراقي: إصابة أبو بكر البغدادي باتت مؤكدة

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وزير الدفاع العراقي: إصابة أبو بكر البغدادي باتت مؤكدة وزير الدفاع العراقي: إصابة أبو بكر البغدادي باتت مؤكدة

أبو بكر البغدادي

 

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن مسئولون عراقيون بينهم وزير الدفاع العراقي “خالد العبيدي” قوله مساء أمس، أن إصابة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” في غارات شنتها طائرات حربية أمريكية على رتل من عربات التنظيم المتطرف قرب الموصل مساء الجمعة الماضي باتت مؤكدة، رغم إعلان واشنطن أنها لاتمتلك معلومات حول الأمر.

وكتب العبيدي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تأكدت إصابة أبو بكر البغدادي في الغارة الجوية لقوات التحالف على اجتماع لأبرز قادة التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل ليلة الجمعة الماضية ومقتل نائبه وساعده الأيمن أبو مسلم التركماني”.

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