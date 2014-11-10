نيكي مناج تهمش باقي النجمات في حفل "EMA"

كانت المغنية الشهيرة نيكي مناج Nicki Minaj مقدمة حفل "MTV EMA" للموسيقى الأوروبية ليلة البارحة في غلاسكو، وقد حرصت كونها مقدمة الحفل على أن تكون نجمته الأولى والأخيرة، وتحول المسرح إلى منصة عرض خاصة بها ولا أحد سواها، فقد ظهرت نيكي بإطلالات عديدة ومتنوعة طغت بها على جميع الحضور في هذا الحفل.

بدأت نيكي مناج إطلالاتها على مسرح الحفل بفستان درامي بطبقات بالغة الطول، ثم انتقلت بعد ذلك إلى خيار أكثر نعومة بفستان أحمر قصير، وغيرت بعد ذلك إطلالتها لفستان أنيق باللون الأسود، وقد اختارت أن تستلم جائزتها بفستان قصير باللون الأبيض من "Cavalli".

وعلى الرغم من غياب العديد من النجمات، مثل: بيونسيه Beyonce، وجينيفر لوبيز Jennifer Lopez، وغيرهما، إلا أننا قررنا أن نعرض عليك إطلالات النجمات الحاضرات التي لفتتنا بطريقة أو بأخرى، فقد تألق بعضهن بإطلالات بسيطة وجميلة، ومنهن: أريانا غراندي Ariana Grande التي اختارت فستاناً جميلاً باللون الأسود، والعارضة الإنجليزية الأنيقة جوردان دان Jourdan Dunn التي ظهرت بفستان أبيض قصير لفتت به أنظار الحضور وعدسات المصورين.

من ناحية أخرى لم توفق معظم النجمات في اختيار إطلالاتهن لهذا الحفل، فعدى عن إطلالات نيكي مناج المزعجة للعين، اختارت المغنية اليشا ديكسن Alisha Dixon فستاناً قصيراً مزدحماً بالطبعات، بينما اختارت كيزا Kiesza فستاناً بتصميم غريب وألوان متعددة تشتت الأنظار عن ملامح وجهها الناعمة.

كان يجب أن يسمى هذا الحفل بحفل نيكي مناج، إذ أنها نجحت في جعل نفسها محور هذا الحفل، وقد ساعدها غياب العديد من النجوم بفرض سيطرتها عليه. شاهدي في الصور إطلالاتها وإطلالات الحضور في هذا الحفل.

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