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تصاميم هاني البحيري تزين مهرجان القاهرة السينمائي

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تصاميم هاني البحيري تزين مهرجان القاهرة السينمائي تصاميم هاني البحيري تزين مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 10-11-2014 07:44


عندما يختص الأمر بإطلالات نجمات ، فمن المؤكد أن المصمم هاني البحيري هو المقصد الأول والأخير، وهذا ما شاهدناه ليلة البارحة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث طغت تصاميم هاني البحيري بلمسته المعروفة على العديد من الإطلالات. 

اختارت النجمة يسرا رئيسة لجنة التحكيم في المهرجان فستاناً من الشيفون البنفسجي بتصميم ناعم بكتف واحد، بينما اختارت الممثلة داليا البحيري فستاناً بتصميم ملفت بلون أصفر مشرق وتفاصيل فضية، وكانت النجمة درّة التونسية هي الأجمل في المهرجان بفستانها الأميري الناعم باللون الوردي على الرغم من أن التصميم بدا مشابهاً لأحد تصاميم إيلي صعب إلى حد كبير . 

شاهدي معنا كيف سيطر المصمم هاني البحيري على إطلالات النجمات في المهرجان. 

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سيدتي

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