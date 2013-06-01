بالصور| سلاسل بشرية لـ"تمرد" بميدان الساعة بقنا.. و"تجرد" تتهم الحملة بالعمالة

منسق الحملة بقنا: أعضاء "تجرد" هاجمونا

كتب : رجب آدم منذ 20 دقيقة

اعتدى أعضاء حملة "تجرد" من الجماعة الإسلامية، أعضاء حملة "تمرد" بالسب والقذف وطردهم من ميدان الساعة وسط مدينة قنا، أثناء تنظيم سلاسل بشرية بالميدان؛ لإقناع أهالي المدينة بالتوقيع على استمارات سحب الثقة.

رفع أعضاء "تمرد" خلالها علم مصر، ولافتات تحمل "تمرد قنا "، و"ولو مع تمرد اضرب كلاكس".

في المقابل نظم أعضاء حملة "تجرد" وقفة بالميدان نفسه، ووضعوا خلالها سماعات كبيرة؛ لتشغيل الأغاني الدينية ودعوة المارة للمشاركة معهم في الحملة لدعم الرئيس الشرعي للبلاد ضد محاولات "تمرد" التي وصفوها بأنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد.

وشن أعضاء حركة "تجرد" هجوما على حركة "تمرد" بالسب والقذف، واتهامهم بالعمالة، وأنهم تابعين لأعضاء النظام السابق.

قال أسامة رمضان منسق حملة "تمرد" بقنا، ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها للسب من أعضاء الجماعة الإسلامية والإخوان، لافتا إلى أن الحملة لم تتخذ الإجراء القانوني ضدهم، مؤكداً أن الاجتماع المقبل مع جميع الأعضاء سيتم وضع حل لتلك الممارسات الديكتاتورية المدعومة من النظام الحالي، وأن الحملة ستواصل جهودها في سبيل إسقاط نظامهم الفاشي.

وأضاف أن "تمرد" تمكنت من جمع 3 آلاف استمارة خلال ساعتين، أثناء تنظيم السلاسل البشرية.