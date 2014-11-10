أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلاق مجموعة ساعات توري بورش لصيف 2014

Google+ Print
إطلاق مجموعة ساعات توري بورش لصيف 2014 إطلاق مجموعة ساعات توري بورش لصيف 2014

الإثنين 10-11-2014 08:27

أطلقت توري بورش Tory Burch مجموعة ساعات كلاسيكية والغنية بالألوان والمصممة بدقة الصناعة السويسرية المميّزة.

استوحت توري بورش هذه المجموعة من جولاتها حول العالم ومن المجوهرات القديمة والفنون والألوان ، وتضّم سبع مجموعات من الساعات و صنعت بأعلى مستويات الإبداع من الصناعة السويسرية الدقيقة والعالية .

سميت كّل واحدة منها تيمناً بأحد أفراد أسرتها، وتعرض عناصر تصميم تحمل توقيعها، من النقش الشبكي الزخرفي والتفاصيل الهندسية الفريدة من نوعها إلى السوار المصنوع من جلد «سافيانو» والشعار الرمزي TT. كما صادف إطلاق هذه المجموعة مع عيدنا العاشر في شهر أكتوبر فالتوقيت أهّم مافي الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي