إطلاق مجموعة ساعات توري بورش لصيف 2014

أطلقت توري بورش Tory Burch مجموعة ساعات كلاسيكية والغنية بالألوان والمصممة بدقة الصناعة السويسرية المميّزة.

استوحت توري بورش هذه المجموعة من جولاتها حول العالم ومن المجوهرات القديمة والفنون والألوان ، وتضّم سبع مجموعات من الساعات و صنعت بأعلى مستويات الإبداع من الصناعة السويسرية الدقيقة والعالية .

سميت كّل واحدة منها تيمناً بأحد أفراد أسرتها، وتعرض عناصر تصميم تحمل توقيعها، من النقش الشبكي الزخرفي والتفاصيل الهندسية الفريدة من نوعها إلى السوار المصنوع من جلد «سافيانو» والشعار الرمزي TT. كما صادف إطلاق هذه المجموعة مع عيدنا العاشر في شهر أكتوبر فالتوقيت أهّم مافي الأمر.