أمن سوهاج يكشف غموض مصرع قائد دراجة بخارية بطلق ناري‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج ، من كشف غموض مصرع قائد دراجة بخارية منذ أسبوع في حادث إنقلاب دراجته البخارية على الطريق بناحية القرامطه غرب بدائرة مركز سوهاج ، حيث تبين إصابته بطلق نارى وأن وراء الحادث عامل بسبب خلافات سابقة بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق

ترجع أحداث الواقعة عندما كان اللواءإبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة سوهاج يفيد وفـاة المدعو الدوغري السيد محمد خليفة ، ويقيم بناحية القرامطة غرب دائرة المركز ، وبسؤال شقيقه المدعو كمال السيد محمد خليفة – قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه المتوفـي دراجة بخارية بذات الناحية أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية وما قرره

> السيد مفتش الصحة بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة وبإجراء الصفة التشريحية علي جثة المجني عليه تبين إصابته بطلق ناري أدي إلي وفاته .

> كما أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام إلي التوصل لحقيقة الواقعة وأن وراء مقتله المدعو محمد السيد محرز أحمد سن 28 عامل ، ويقيم بذات الناحية وقيامه بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازته تجاهه ، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهما .