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فقد أربعة صيادين فلسطينيين وإصابة اثنين بنيران البحرية الإسرائيلية في رفح

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فقد أربعة صيادين فلسطينيين وإصابة اثنين بنيران البحرية الإسرائيلية في رفح فقد أربعة صيادين فلسطينيين وإصابة اثنين بنيران البحرية الإسرائيلية في رفح

أرشيفية

فقد أربعة صيادين فلسطينيين وأصيب اثنان آخران فجر الاثنين، حين أطلقت البحرية الإسرائيلية النار على قاربي صيد قرب شواطئ جنوب قطاع غزة، على ما افادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية وشهود عيان.

وذكر شهود عيان أن البحرية الإسرائيلية “استهدفت بالقذائف قارب صيد ما أدى إلى تدميره قرب شواطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الشهود عن “فقدان” أربعة صيادين كانوا على متن القارب.

كما أفاد مصدر أمني محلي أن زوارق حربية إسرائيلية “أطلقت النار والقذائف في ساعات الفجر الأولى على قارب للصيد قرب المياه الإقليمية قرب الحدود مع ما أسفر عن اشتعال النيران واحتراقه كلياً وإصابة من فيه”.

وأكد مصدر طبي أن “صيادين على الأقل نقلا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح لتلقي العلاج إثر اصابتهما بنيران قوات الاحتلال فجراً”.

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