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الداخلية: طرح لوحة معدنية باسم «السيسي1» بـ 30 مليون جنيه في مزاد علني

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الداخلية: طرح لوحة معدنية باسم «السيسي1» بـ 30 مليون جنيه في مزاد علني الداخلية: طرح لوحة معدنية باسم «السيسي1» بـ 30 مليون جنيه في مزاد علني

لوحات معدنية

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لشؤون خدمات الأفراد، إن الوزارة ستطرح لوحة معدنية باسم    « 1»، وسيتم تقدير ثمنها بنحو 30 مليون جنيه في مزاد علني لبيع اللوحات المعدنية لدعم صندوق «تحيا »، السبت المقبل.

وأضاف قريطم، خلال حواره في برنامج “على مسؤوليتي”على فضائية “صدى البلد”، أنه يعلم أن تلك اللوحات لا تمثِّل الكثير ولكنها وسيلة لدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المزاد سيستمر لمدة 4 أيام فقط، مضيفًا: “هناك كثير من المواطنين بالدول العربية رغبوا في شراء بعض تلك اللوحات”.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون خدمات الأفراد، أن هناك كثيرًا من التسهيلات لأصحاب تلك اللوحات، ويمكن ترخيصها في أي من محافظات الجمهورية، كما أنها قابلة للتوريث، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا معينة وضعها البنك الأهلي لمزاد بيع اللوحات المعدنية، وعلى الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع.

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