بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد “البرادعي”

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا على سند من القول: ألقى محمد البرادعي محاضرة بكلية الحقوق بنيويورك تقطع بأنه عميل وحاقد ومحرض على الدولة المصرية ،وداعيا لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف، حيث قال البرادعي في هذه المحاضرة : أن مفتاح الحل في مصر هو إقامة نظام يستوعب الجميع ويقوم على احترام القانون.

واشار إلى أنه مازال أمامنا طريق طويل نقطعه للوصول إلى هذا النظام ودعا المبلغ ضده الشعب المصري إلى التوافق على قيم مشتركة، مضيفا أنه من الممكن الحصول على دستور بنكهة دينية وآخر بنكهة عسكرية ولكن ما نحتاجه في مصر هو دستور يلتف الجميع حوله.

وأضاف : أنه بعد 50 سنة من القمع لا يوجد شيء يمكن البناء عليه لأنه بدون أحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وإشراك حقيقي للناس في قضايا بلدانهم ستغرق السفينة كما أراها تغرق الآن إما أن ننجح معا أو نفشل منفردين وتابع : لا يمكن للناس أن تندمج في شئون بلادها بدون تنظيم مضيفا: بعض دعاة المجتمع المدني يحاكمون الآن بتهمة نشر الديمقراطية والحرية مازال أمامنا طريق طويل لا توجد رؤيا لابد من التخلي عن سياسة الفوز الساحق وتبني سياسات تستوعب الآخر وإلا سنذهب إلى الهاوية .

وأضاف صبري : أن أدلى به البرادعي في هذه المحاضرة وتعمده تشويه الدولة المصرية وثورة 30 يونيو بخلاف تعمده توجيه رسائل إلى العالم الخارجي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقوبات لاستعداؤه واستدعاء للخارج والاستقواء به للتدخل في الشأن المصري وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بجريمة الخيانة العظمى وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.