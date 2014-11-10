“السيسي” يستقبل ممثلي كبريات الشركات الأمريكية اليوم

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ممثلي كبريات الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة،صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكانت القاهرة قد استقبلت مؤخرًا 226 مستثمر وخبير اقتصادي أمريكي في زيارة لمصر بهدف دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للعمل بها خلال الفترة القادمة إضافة إلى دراسة سبل المساعدة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، والإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي والذي من المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال منتصف مارس القادم.