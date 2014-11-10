سفير فلسطين بـ “البحرين”: لم نَعد نَتحمل استمرار الاحتلال الإسرائيلي

قال سفير فلسطين لدى مملكة البحرين، طه عبد القادر، إن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة بأن يقول للعالم بأكمله، بأنه لا يَعد يَتحمل استمرارية الاحتلال الإسرائيلي.

> وأضاف عبدالقادر في لقاءٍ له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية منال السعيد، أن الاحتلال الإسرائيلي يُصر على المماطلة في إجراء المفاوضات التي تُجرى بين الجانبين، قائلاً: “الاحتلال دائماً يَتهرب من الإلتزامات التي تُجرى أثناء المفاوضات”.

> وأوضح عبدالقادر: “نأمل من الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تُمارس ضغوطاً على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لأن أمريكا إلى الآن لم تُمارس أي ضغوط على الاحتلال”.

> وتابع عبدالقادر أن نجاح إقامة دولة فلسطين، يَعود إلى تحقيق الوحدة الوطنية بشكل كامل بين جميع الفصائل الفلسطينية، وكذلك إعطاء الصلاحية الكاملة لحكومة التوافق الفلسطيني، بالإضافة إلى وجود موقف عربي موحد.

> ومضى يقول: “الربيع العربي أثر بالسلب على حل القضية الفلسطينية، وأن هذا الربيع كان له انعكاسات سلبية على الشعب الفلسطيني، وأيضاً على شعوب الدول العربية”، قائلاً: “خسرنا كثيراً من ثورات ما يُسمى بالربيع العربي”.

> واستطرد عبدالقادر: “المصالحة الفلسطينية لم تكتمل إلى الآن بين جميع الفصائل الفسلطينية”، موضحاً: “أنه قبل أن نطالب الدول العربية بموقف عربي موحد، يجب أن تكون الفصائل الفلسطينية على موقف ثابت”.