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الداخلية الليبية تعلن القبض على المتورطين في تفجير مدينة شحات شرق البلاد

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الداخلية الليبية تعلن القبض على المتورطين في تفجير مدينة شحات شرق البلاد الداخلية الليبية تعلن القبض على المتورطين في تفجير مدينة شحات شرق البلاد

وزارة الداخلية الليبية – ارشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها ألقت القبض على المتورطين في التفجيرين الذين وقعا في مدينة شحات شرق ليبيا أثناء اجتماع لرئيس عبد الله الثني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون.

وذكر بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن الانفجارين يهدفان إلى عرقلة الجهود الأممية لإحلال السلام في ليبيا، مؤكدة أن هذا العمل لن يثنيها عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة.

وبحسب وزارة الصحة الليبية، فإن الانفجارين اللذين وقعا أسفرا عن إصابة 13 شخصا معظمهم إصابتهم طفيفة وغادروا المستشفى.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد استنكرت الليلة الماضية العمل الإرهابي الذي استهدف اجتماعها بمدينة شحات مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون.

يذكر أن انفجاريين بسيارتين مفخختين وقعا بعد ظهر أمس بالقرب من مديرية أمن بلدة شحات الأثرية شرق ليبيا حيث المقر المؤقت للحكومة الليبية المؤقتة مخلفة أضرارا مادية جسيمة وذلك بعد مرور موكب ليون والذي التقى مع رئيس الحكومة الليبية.

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