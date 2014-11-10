أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجيش الليبي يحاصر منطقتي محور الصابري وسوق الحوت ببنغازى

Google+ Print
الجيش الليبي يحاصر منطقتي محور الصابري وسوق الحوت ببنغازى الجيش الليبي يحاصر منطقتي محور الصابري وسوق الحوت ببنغازى

الجيش الليبي

أكد آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية ، وأحد القيادات العسكرية بالجيش الليبي العقيد فرج البرعصي أن الاشتباكات لا تزال مُستمرة بمحور الصابري وسوق الحوت بمدينة بنغازى.

وقال البرعصي في تصريحات صحفية الليلة الماضية، إن قوات الجيش الليبي تحاصر المنطقتين من كل الجهات ولن تسمح لهم بالخروج حتى الانتهاء منهم أو القبض عليهم ، مؤكداً أن المعارك شرسة جداً وهم يواجهون ولا توجد أي بوادر للاستسلام من قبلهم.

وأضاف أن قوات الجيش الليبي تتقدم ببطء وحذر في هذا المحور، وتتعامل بدقة مع القناصة المُنتشرين على المباني المُرتفعة، منوها بأن سلاح الجو الليبي استهدف عدة مواقع بهذا المحور و يقوم بعمليات استطلاع أيضاً.

وتابع قائلا ، إنه فور الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية في تلك المناطق ، ستتوجه قوات الجيش إلى مناطق الليثي والقوارشة”.
> يذكر ان مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا