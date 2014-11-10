الجيش الليبي يحاصر منطقتي محور الصابري وسوق الحوت ببنغازى

أكد آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية ، وأحد القيادات العسكرية بالجيش الليبي العقيد فرج البرعصي أن الاشتباكات لا تزال مُستمرة بمحور الصابري وسوق الحوت بمدينة بنغازى.

وقال البرعصي في تصريحات صحفية الليلة الماضية، إن قوات الجيش الليبي تحاصر المنطقتين من كل الجهات ولن تسمح لهم بالخروج حتى الانتهاء منهم أو القبض عليهم ، مؤكداً أن المعارك شرسة جداً وهم يواجهون ولا توجد أي بوادر للاستسلام من قبلهم.

وأضاف أن قوات الجيش الليبي تتقدم ببطء وحذر في هذا المحور، وتتعامل بدقة مع القناصة المُنتشرين على المباني المُرتفعة، منوها بأن سلاح الجو الليبي استهدف عدة مواقع بهذا المحور و يقوم بعمليات استطلاع أيضاً.

وتابع قائلا ، إنه فور الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية في تلك المناطق ، ستتوجه قوات الجيش إلى مناطق الليثي والقوارشة”.

> يذكر ان مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.