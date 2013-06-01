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فتح أبواب قنصلية مصر بإسطنبول على مدار 24 ساعة لاستقبال المصريين الراغبين في الحماية

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فتح أبواب قنصلية مصر بإسطنبول على مدار 24 ساعة لاستقبال المصريين الراغبين في الحماية فتح أبواب قنصلية مصر بإسطنبول على مدار 24 ساعة لاستقبال المصريين الراغبين في الحماية

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

قررت قنصل العام فى إسطنبول السفيرة وفاء الحديدي، إبقاء أبواب القنصلية المصرية مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المواطنين المصريين الذين يودّون الاحتماء بمقر القنصلية من الاضطرابات الحالية فى مدينة إسطنبول.

واستقبلت القنصلية بالفعل عدة مواطنين طلبوا المبيت بالقنصلية لعدم تمكنهم من العودة إلى أماكن إقامتهم؛ بسبب اتساع دائرة المواجهات التي تشهدها المدينة.

وأصدرت القنصلية نداء عاجلا لكل المواطنين المصريين، المقيمين والسائحين، بالابتعاد تماما عن ميدان تقسيم والمنطقة المحيطة به، التي تعد بؤرة الصدامات بين الشرطة التركية والمحتجين، خاصة مع تزايد أعداد المصابين جراء المواجهات.

كما أعلنت القنصلية عن أرقام الطوارىء التي يمكن للمواطنين الاتصال بها طلبا للمساعدة، وهي: 00902123242133 أو 00902123242160، أو محمول رقم 00905432881544، ومن جهة أخرى، نفت مصادر القنصلية الأنباء التي ترددت على بعض المواقع في مصر، وتحدثت عن إصابة سيدة مصرية بخرطوش أدى إلى حدوث نزيف في المخ، حيث اتصلت القنصلية بالسلطات التركية التي أفادت أن السيدة المصابة من جنسية عربية أخرى.

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